Москва, , 04:44 — REGNUM Более 29 тысяч исследований игрушек и товаров для детей провели специалисты Роспотребнадзора в 2019 году. Об этом 22 января сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что проверки выявили более трёх тысяч нарушений требований, предъявляемых к качеству продукции.

«По фактам их выявления наложено более 750 административных штрафов на общую сумму более 30 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Роспотребнадзор также выдал более 970 предписаний, 256 из которых были направлены на приостановку реализации некачественной и небезопасной детской продукции.

Ранее в ведомстве опубликовали данные горячей линии по качеству и безопасности детских товаров. Всего консультацию получили более 10 тыс. человек.

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