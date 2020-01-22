Москва, , 04:35 — REGNUM Новые ракеты для отражения удара по Москве встанут на боевое дежурство в ближайшее время, сообщил 22 января командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, новая система позволит обнаруживать цели на дальностях в несколько тысяч километров и защищать столицу до нескольких десятков минут.

«При этом непрерывно решается задача выделения боевых блоков из множества ложных целей, уточнение их траекторий, в расчетное время производится пуск и наведение противоракет в точки встречи, где и происходит уничтожение боевых блоков», — сообщил Грабчук.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия приступила к созданию нестратегической системы ПРО. Её основу составят зенитно-ракетные системы С-500 «Прометей» и С-350 «Витязь» с добавлением комплексов ПВО малой дальности, например — ЗРПК «Панцирь».

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