Куньмин, Китай, , 04:23 — REGNUM На реке Меконг завершился 90-й совместный патруль Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда, все три катера правоохранителей Поднебесной вернулись в порт Гуаньлэй провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 22 января агентство Синьхуа.

В общей сложности 129 правоохранителей из четырех стран приняли участие в миссии с участием шести кораблей, которые прошли 748 км по реке в течение шести дней. Совместные инспекции, учения и антинаркотические акции были проведены в рамках кампании на территории «золотого треугольника» наркоторговли в бассейне реки. За это время было проинспектировано 41 судно, 109 человек и 151,6 тонны грузов досмотрены.

Напомним, что совместные патрули на реке Меконг стартовали в декабре 2011 года после того, как 5 октября того же года речные пираты захватили два грузовых китайских судна и убили 13 членов экипажа в прибрежных водах Таиланда. Отметим также, что в «Золотой треугольник» наркоторговли входят Лаос, Мьянма и Таиланд.

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