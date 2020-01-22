Пекин, , 04:16 — REGNUM В КНР стартовал первый в 2020 году призыв женщин на службу Народно-Освободительной армии Китая (НОАК), сообщили 21 января в Министерстве национальной бороны КНР.

Набор будет осуществляться, в основном, среди студентов колледжей. Китай поменял правила призыва. Теперь вместо одного раза в год он будет осуществляться два раза, о чем сообщало ИА REGNUM.

Первый в этом году призыв завершится 15 февраля и затронет, в основном, студентов колледжей и вузов. Второй призыв намечен с период с 26 июня по 15 августа и затронет девушек, имеющих среднее образование и выше.

Рекруты заступают на службу 1 марта и 1 сентября соответственно. Поступление на службу подразумевает также прохождение процедур регистрации, медицинской комиссии и политической оценки. Особый приоритет при поступлении на службу отдаётся членам военных семей и жертв.

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