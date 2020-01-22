Пекин, , 04:01 — REGNUM Количество пассажиров в Китае за первые десять дней пика поездок Весеннего фестиваля (Китайского Нового года) выросло на 2,5% относительно аналогичного периода 2019 года, достигнув 758 млн, сообщает 22 января агентство Синьхуа.

Всего за указанный период с 10 по 19 января было совершено 117 млн железнодорожных поездок, что на 20,3% выше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщили в Министерстве транспорта КНР.

В то же самое время было совершено 612 млн автотранспортных поездок, а также 8,84 млн поездок посредством водного транспорта, что на 4,8% больше в годовом исчислении. Сектор гражданской авиации обслужил 19,13 млн поездок за указанный период, что на 9,1% больше, чем годом ранее.

Напомним, что недельные празднества по случаю Китайского Нового года стартуют 24 января, в то время как сорокадневный пик поездок, именуемый «чуньюнь» стартовал 10 января и завершится лишь 18 февраля.