Пекин, , 02:40 — REGNUM Полиция Китая раскрыла 200 тыс. случаев телефонного мошенничества и схватила 163 тыс. подозреваемых в 2019 году, сообщает 21 января агентство Синьхуа.

Как отмечают в Министерстве общественной безопасности КНР, указанные выше показатели на 52,7% и 123,3% соответственно выше, чем годом ранее. Министерство направило за это время специальные команды в пограничные уезды Китая и регионы, соседствующие с Китаем для борьбы с мошенничеством, включая Камбоджу и Филиппины.

Всего было уничтожено 70 зарубежных мошеннических «гнёзд» и поймано в общей сложности 4276 телефонных мошенников за рубежом в течение 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Китая в столице провинции Шаньси городе Тайюань в конце декабря 2019 года было задержано 72 подозреваемых в интернет-мошенничестве.

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