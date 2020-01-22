Якутск, , 02:37 — REGNUM Частично отменены занятия в школах в Верхоянском и Момском районах Республики Саха, передает телеканал «Якутия 24».

Сообщается, что занятия для учеников с первого по седьмые классы в школах Верхоянского района были отменены из-за сильных морозов — температура опустилась до — 49 градусов по Цельсию. В Момском районе отменили занятия у школьников с первого по пятые классы. Там также температура воздуха достигла — 49 градусов по шкале Цельсия.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря температура воздуха в ряде районов Якутии опустилась до — 53 °C. В связи с этим в школах были отменены занятия.

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