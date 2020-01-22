Тяньцзинь, Китай, , 02:34 — REGNUM Экс-замминистра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэй был приговорен к 13 с половиной годам тюрьмы за взяточничество, сообщили в Первом промежуточном народном суде Тяньцзиня, передает 21 января агентство Синьхуа.

Мэн, который также ранее являлся главной Береговой охраны Китая, был оштрафован на 2 млн юаней ($290 тыс.), согласно приговору суда. Мэн признал свою вину и не собирается подавать апелляцию.

Расследование выявило, что обвиняемый в период с 2005 по 2017 годы, пользуясь преимуществами от занимаемых должностей, искал личной выгоды, лоббируя на возмездной основе интересы третьих лиц. В итоге, он получил взятками в форме денег или дорогих подарков лично или через посредников более 14,46 млн юаней.

Несмотря на то, что Мэн признал свою вину, часть его нелегальных накоплений так и не удалось вернуть в государственную казну, отметили в суде. Как сообщало ИА REGNUM, бывший партийных глава Международного аэропорта Шанхая У Цзячжун также был приговорен к 12 годам тюрьмы за втяточничество.

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