Ухань, Китай, , 02:23 — REGNUM Администрация здравоохранения провинции Ухань в центральном Китае сообщила о выделении 800 коек в специально выделенных госпиталях для больных новым коронавирусом и еще 1200 на подходе, сообщает 21 января агентство Синьхуа.

По словам главы муниципальной комиссии здравоохранения Уханя Пэн Хоупэна, пять зон особого ухода было создано в пяти местных госпиталях, пациенты каждой из которых наблюдаются 30 медицинскими работниками круглосуточно.

Первый пациент, заразившийся в Таиланде, был вылечен и возвращен в Китая 19 января, после чего переведен в специальный госпиталь для дальнейшего медицинского наблюдения, отметил Пэн.

Все люди, с которыми Пэн имел тесный контакт, выявлены. В настоящее время комиссия занимается поисками контактов второго пациента, выявленного в Таиланде. Четыре тесных контакта выявлены и у пациента, который был зафиксирован в Японии. Все они поставлены под медицинское наблюдение.