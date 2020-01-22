Кишинёв, , 02:14 — REGNUM Власти Молдавии отремонтируют Мемориальный комплекс «Вечность» в столице Молдавии Кишиневе. Как сообщил в эфире телеканала TVR премьер-министр Молдавии Ион Кику, мемориал отремонтируют к 9 мая этого года.

По его словам. мемориал не ремонтировали больше 10 лет, и он нуждается в капитальной реконструкции. «Забота о таких памятниках, местах вечного упокоения героев — это нормально и практикуется во всех цивилизованных странах», — добавил Кику.

Деньги, по его словам, возьмут из резервного фонда правительства.