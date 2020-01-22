Пекин, , 01:51 — REGNUM Органы прокуратуры по всему Китаю подтвердили арест свыше 83 тыс. подозреваемых в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков за первые 11 месяцев 2019 года, сообщает 21 января агентство Синьхуа.

За указанный период расследовалось более 98,5 тыс. дел о незаконном обороте наркотиков, сообщили в Верховной народной прокуратуре КНР. Количество арестованных упало на 14,3% относительно аналогичного периода 2018 года, в то время как общее число расследуемых дел упало на 11,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайской провинции Гуандун за прошедший год было изъято 820 кг наркотиков и раскрыто 2750 дел о незаконном обороте запрещенных веществ.

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