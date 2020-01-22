Вашингтон, , 01:44 — REGNUM Администрация игры на основе технологии дополненной реальности Pokemon Go объявило о новом ивенте (событие в игре), который будет приурочен к празднованию нового года по лунному календарю. Об этом 21 января сообщил портал Comicbook.

В рамках ивента в Pokemon Go появятся два новых покемона, кроме того, геймеры смогут ловить красных покемонов, в числе которых Charmeleon, Vulpix, Parasect, Voltorb, Jynx, Magmar, Magikarp, Flareon, Slugma, Wurmple, Corphish, Kricketot и Foongus.

Кроме того, 2 февраля 2020 года в Pokemon Go будет запущено мероприятие с ограниченным доступом, в котором будет участвовать покемон Minccino. Игроков также ожидают и другие игровые события.

Напомним, новый год по лунному календарю в 2020 году будет отмечатсья 25 января 2020 года. Ивент в Pokemon Go будет проходить с 24 января по 3 февраля 2020 года.

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