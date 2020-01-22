Чэнду, Китай, , 01:44 — REGNUM Началось движение пассажирского транспорта по массивному мосту, соединяющему три провинции на юго-западе Китая, сообщает 21 января агентство Синьхуа.

Мост трех провинций «Цзимин» был открыт для движения транспорта 21 января. Он простирается через крупную долину реки, разделяющую провинции Сычуань, Юньнань и Гуйчжоу. Длина его составляет 286,4 метра при ширине 11,5 метра.

Благодаря ему движение между тремя регионами страны для жителей близлежащих 12 поселков в 8 уездах должно стать намного легче, отметил главный проектный инженер Цзян Чжунцяо.

Слово «Цзимин» означает «кукареканье петуха» в переводе с китайского. В прошлом, кукареканье петуха можно было слышать во всех прилежащих к долине деревнях трех провинций, что и послужило главным мотивом при выборе названия для местности, а следом — и для нового моста.

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