Лондон, , 01:17 — REGNUM Действия студии Rockstar Games могут говорить о том, что компания намерена начать разработку шестой части игры Grand Theft Auto (GTA). Об этом 21 января сообщил портал Comicbook.

Стало известно, что студия подала в британские налоговые органы заявку на получение значительных налоговых льгот по причине того, что приступает к реализации нового проекта, имеющего отношение к британской культуре.

Издание отмечает: размер запрашиваемых льгот говорит о том, что Rockstar работает над действительно большим проектом, что в свою очередь может говорить о том, что идёт разработка новой игры по франшизе GTA.

Напомним, пятая часть GTA является третьей самой продаваемой видеоигрой в истории индустрии. На первое место в 2019 году вышла Minecraft, обойдя предыдущего лидера Tetris. Релиз GTA V состоялся 17 сентября 2013 года.

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