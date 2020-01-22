Шанхай, Китай, , 01:05 — REGNUM Бывший председатель и заместитель партийного руководителя Управления Аэропорта Шанхая У Цзяньжун приговорен к 12 годам тюрьмы за взяточничество и вывод доходов в иностранные банки, сообщает 21 января агентство Синьхуа.

У был уличен в получении взяток в размере 20,5 млн юаней ($3 млрд) во время его службы на указанных постах, а также на посту заместителя генерального секретаря муниципального правительства Шанхая в период с 2006 по 2017 годы, сообщили в Первом промежуточном народном муниципальном суде Шанхая.

У также выводил свои незаконные накопления в банк Гонконга через счет его жены, где было найдено 3 млн гонконгских долларов. Он полностью признал свою вину, а его личные накопления в размере 2 млн юаней были конфискованы.

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