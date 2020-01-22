Беверли-Хиллз, США, , 00:55 — REGNUM Skybound Games объявила, что 2-й и 3-й сезоны игрового сериала Telltale «Ходячие мертвецы» вышли на портативной консоли Nintendo Switch. Об этом 21 января сообщил портал Comicbook.

Вместе с объявлением компания также выпустила релизный трейлер. Кроме того, она сообщила, что пользователи ПК смогут увидеть все сезоны «Ходячих мертвецов» в Steam «позже на этой неделе».

Напомним, студия Telltale прекратила свою работу 11 октября 2018 года из-за финансовых трудностей. Позже, в августе 2019 года, стало известно, что Skybound Games, принадлежащая автору оригинальных комиксов «Ходячие мертвецы» Роберту Киркману, выкупила права на одноимённый игровой сериал.

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