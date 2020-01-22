Пекин, , 00:42 — REGNUM Большой концерт по случаю Весеннего фестиваля (Китайского Нового года) будет вживую транслироваться в кинотеатрах Поднебесной, сообщили 21 января в компании China Media Group.

Концерт, который обычно длится более четырех часов, согласно плану, стартует в 20:00 по Пекину в канун Нового года по лунному календарю. В этом году он выпадает на 24 января.

Более 500 площадок в 170 странах и регионах мира, включая США, Великобританию, Японию, Россию, Бразилию, Сингапур, Арабские Эмираты, Малайзию, Таиланд и Лаос, наряду с еще 20 странами регионами покажут трансляцию концерта.

Отметим, что председатель КНР Си Цзиньпин уже начал поздравлять сограждан с наступающим Новым годом. По всей стране идут приготовления к торжествам. Репетиция Гала-концерта состоялась 16 января.

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