Москва, , 00:14 — REGNUM Партия"Единая Россия» готова к совместной эффективной работе с новым составом Правительства. Об этом заявила заместитель секретаря Генсовета партии Ольга Баталина, комментируя назначение нового кабинета министров.

«Состав Правительства значительно обновился, и это совпадает с большим запросом в обществе на «новые лица» во власти. Социальный блок министров, отвечающих за ключевые для граждан национальные проекты, заменен полностью. Новые социальные министры хорошо известны в профессиональной среде, прошли в ней серьезную школу, работая на разных постах, в том числе и в регионах», — заявила Ольга Баталина.

По словам парламентария, символично назначение на пост министра экономики губернатора Пермского края Максима Решетникова.

«В адрес этого министерства было множество нареканий от регионов за оторванность от реальной жизни, непонимание ситуации на местах. Теперь есть все возможности это исправить», — уверена Ольга Баталина.

Вместе с тем 12 министров сохранили свои посты, что, по мнению парламентария, обеспечивает взвешенность проведённого обновления.

«Как правило, это руководители с наиболее высоким уровнем доверия граждан», — отметила она.

«Послание Президента очень высоко подняло планку требований к работе власти. Рассчитываю, что новому составу Правительства удастся их выполнить. «Единая Россия» готова к совместной эффективной работе с новым составом Правительства», — резюмировала Ольга Баталина.