Москва, , 00:37 — REGNUM Инструментом для слежки назвал облачный сервис хранения данных iCloud от американской Apple создатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Об этом 21 января он написал в своём Telegram-канале.

По мнению Дурова, iCloud является инструментом слежки американских спецслужб. Дуров также назвал частью подобной проблемы приложения, сохраняющие личные сообщения, такие, как WhatsApp.

Такое заявление Дуров сделал в связи с новостью агентства Reuters об отказе компании Apple от планов дать пользователям возможность осуществлять сквозное шифрование резервных копий данных со своих устройств в облачном сервисе iCloud.

По информации источников Reuters, такой отказ может навредить расследованиям, которые проводит ФБР.

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