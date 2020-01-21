Вашингтон, , 23:56 — REGNUM Компания Bethesda выложила в сеть новую серию высококачественных скриншотов предстоящей игры DOOM Eternal. Изображения были опубликованы 21 января на портале DSOGaming.

Кроме того, многие издания, такие как DualShockers, Game Informer, GameSpot, Giant Bomb, IGN, PlayStation Blog, Polygon, Shacknews, USgamer, VentureBeat, Videogamer, Video Games Chronicle и другие выложили в сеть видео геймплея.

Напомним DOOM Eternal выйдет на платформах PlayStation 4, Xbox One, ПК и Stadia 20 марта 2020 года. На портативной консоли Switch игра выйдет позднее (точная дата релиза пока не называется).

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