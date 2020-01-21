Лос-Анджелес, США, , 23:39 — REGNUM В ближайшее время в популярном многопользовательском шутере Overwatch может появиться функция блокировки героев, аналогичная тем, которые существует в таких играх как League of Legends и Dota 2. Об этом 21 января сообщил портал Screen Rant со ссылкой на инсайдеров.

Издание пишет, что информация поступила к нему из надежного источника. Ожидается, что эту функцию принесёт с собой «большое обновление», которое выйдет «в течение нескольких недель».

Отмечается также, что существует другой вариант: вместо блокировки героев игрокам могут дать возможность выбирать персонажа, который не будет допущен до игры во время матча.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Blizzard показала новые костюмы для персонажей Overwatch. Соответствующий ролик она выпустила на YouTube-канале игры 16 января 2019 года.

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