Екатеринбург, , 23:17 — REGNUM Прокуратура Екатеринбурга предложила главе города Александру Высокинскому вернуть льготный проезд для школьников в метро. Об этом заявила общественница Екатерина Петрова в Facebook.

Петрова выложила скан ответа прокуратуры в социальной сети.

В письме указано, что мэру «направлена информация» с предложением вернуть льготный проездной для школьников, который включал бы в себя поездки в метро.

«Ждем уже, что скажет мэрия», — заявила общественница.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года в метро Екатеринбурга подняли цену на проезд до 32 рублей. Также метро исключили из системы единого проездного — «Е-Карты».

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