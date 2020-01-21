Москва, , 23:24 — REGNUM Мэрия Москвы допускает возможную угрозу радиации из-за строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) и готова провести работы по очистке территории от радиоактивных отходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник.

По его словам, на состоявшейся 21 января встрече депутатского корпуса МГД с мэром Москвы Сергеем Собяниным среди прочего была поднята тема строительства ЮВХ вдоль могильника радиоактивных отходов в столичном районе Москворечье-Сабурово. В этом вопросе столичные власти готовы пойти на определенные уступки. Источник ИА REGNUM отмечает, что связанно это с активными действиями противников строительства трассы.

«Они [члены правительства Москвы] начали, наконец, думать, что с этим делать. Возможно, у них были повторные замеры, которые показали, что то, о чём говорят экологи (повышенный радиационный фон, — прим. ИА REGNUM) есть и на том участке, где планируется строить [хорду]. Было сказано: о проблеме знаем и очисткой заниматься будем», — сообщил собеседник ИА REGNUM.

Также источник высказал мнение, что противникам строительства ЮВХ удалось отстоять свою позицию и столичные власти в итоге решили пойти на определённые уступки в этом вопросе.

Читайте ранее в этом сюжете: Мишустина попросят остановить строительство Юго-Восточной хорды Москвы