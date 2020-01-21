Екатеринбург, , 22:33 — REGNUM В столице Среднего Урала заканчивают строительство новой мечети в микрорайоне Сортировка. Об этом сообщает «Ура.ру».

Сейчас строители укладывают основание и устанавливают тёплые полы. В дальнейшем в здание будет проведено электричество, в мечети положат ковры.

«Планируем запустить работу и начать проводить пятничные службы уже в феврале», — заявил помощник главы духовного управления мусульман Свердловской области Наркис Карамов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге снесли мечеть общины «Нур-Усман» возле цирка. Сейчас мусульмане молятся во временном объекте до завершения строительства новой мечети.

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