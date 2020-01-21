, 21:49 — REGNUM Специальный цикл лекций для школ по так называемой «декоммунизации» готовит Украинский институт национальной памяти (УИНП). Об этом 21 января сообщил руководитель учреждения Антон Дробович в интервью корреспонденту агентства «Украинские новости».

По словам Дробовича, УИНП запланировал целый ряд мероприятий по «декоммунизации», в том числе ряд лекций и семинаров в школах.

Как заявил Дробович, в Каховке Херсонской области в марте текущего года будет дан семинар по «креативной декоммунизации». Цель семинара — найти варианты путей освобождения украинского общества от коммунистического наследия.

Дробович разъяснил, что главной задачей УИНП на сегодняшний день является работа по формированию общественного мнения таким образом, чтобы люди сами захотели «освободиться от коммунистического прошлого». По словам главы УИНП, сейчас на Украине много людей, равнодушных к так называемой декоммунизации, также есть активисты, которые категорически против неё. Целью института, возглавляемого Дробовичем, является работа над тем, чтобы большинству людей, проживающих на Украине, было интересно так называемое «перевоплощение», под которым понимается отказ от коммунистического прошлого страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о появлении на сайте президента Украины Владимира Зеленского петиции, призывающей распустить Украинский институт национальной памяти как «создающий раздор и вражду» среди населения страны.