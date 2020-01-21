Вашингтон, , 21:15 — REGNUM Компания Bethesda опубликовала объявление об открытии вакансий сотрудников, которые, как предполагается, будут работать над проектом игры The Elder Scrolls VI. Об этом 21 января сообщил портал Screen Rant.

Издание заметило, что соответствующая информация была опубликована на сайте Zenimax — материнской компании Bethesda. Компания ищет сотрудников, которые будут работать над «реализации новых игровых функций: поведении игроков и персонажей, механики боя и силой, пользовательского интерфейса» и т.д. Также они будут создавать «новейшую RPG» для ПК и консолей. Кроме того, Bethesda ищет «опытного, креативного и энергичного видеоредактора» для создания трейлеров к видеоиграм.

Напомним, проект The Elder Scrolls VI пока что находится на ранней стадии реализации. Ранее ИА REGNUM сообщило, что разработчики намерены в предстоящей игре увековечить 83-летнюю жительницу Вирджинии и блогера по имени Ширли Карри, которая очень любит играть в The Elder Scrolls V: Skyrim.

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