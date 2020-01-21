Вашингтон, , 20:54 — REGNUM Разработчики амбициозного космосимулятора Star Citizen призвали компанию Crytek выплатить им судебные издержки после того, как она отозвала свой иск. Об этом 21 января сообщил портал Screen Rant.

Компания Cloud Imperium Games (CIG) заявила, что она потратила на суд с Crytek и оплату юридических услуг около $1 млн, в связи с чем она призвала своего оппонента вернуть ей сумму в размере $500 тыс.

«Нельзя допускать, чтобы Crytek ушла без ущерба после того, как вынудила CIG потратить столько времени и усилий, а потом собрала вещи перед близостью развязки», — написала в своём заявлении Cloud Imperium Games.

Отмечается, что на этот шаг Crytek должна дать ответ до 7 февраля 2020 года.

Напомним, конфликт между компаниями возник в 2016 году, когда разработчики Star Citizen, в рамках соглашения с Amazon, решили перенести игровой код собственного лицензированного движка (базовая программа игры) на базе CryEngine от Crytek на движок Lumberyard Game Engine. Юридическая команда Crytek решила, что Cloud Imperium Games в этом случае вышла за рамки заключенного соглашения.

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