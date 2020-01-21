Москва, , 19:39 — REGNUM Ростуризм рекомендует российским туристам учитывать информацию о распространении нового коронавируса при планировании поездок в Китай. Соответствующее сообщение распространила 21 января пресс-служба ведомства.

«Ростуризм рекомендует путешествующим по данному направлению туристам незамедлительно обращаться за медицинской помощью в лечебные организации в случае возникновения первых признаков заболевания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство также проинформировало о возможных рисках туроператоров и турагентов, призвав соблюдать меры предосторожности и воздержаться от посещения китайского города Ухань до стабилизации ситуации.

Напомним, власти Китая официально подтвердили уже около 300 случаев заражения новым типом коронавируса в разных частях страны, по меньшей мере шесть пациентов скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: Роспотребнадзор заявил о наличии всех средств для диагностики коронавируса