Москва, , 19:44 — REGNUM Военнослужащие Центра специального назначения «Витязь», сотрудники СОБР «Рысь» и бойцы спецподразделений Управления Росгвардии по Чеченской Республике примут участие в международных соревнованиях спецназа «UAE Swat Challenge». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Соревнования пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах в период с 9 по 13 февраля 2020 года. Всего среди участников будут подразделения специального назначения из более чем 50 стран.

Подготовку к соревнованиям бойцы российских спецподразделений Росгвардии начали два месяца назад. Военнослужащие провели комплекс тренировок по физической и стрелковой подготовке, преодолевали специальные полосы препятствий, а также отрабатывали действия по освобождению заложников.

Для достижения высоких результатов спецназовцам необходимо будет продемонстрировать не только личные профессиональные навыки, но и умение работать в команде, высокую физическую подготовку, способность быстро принимать единственно верное решение в экстремальной ситуации. Отметим, что впервые на этих соревнованиях представители Росгвардии выступили в 2019 году и заняли четвёртое место.

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