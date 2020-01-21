Москва, , 19:17 — REGNUM Роспотребнадзор имеет всю необходимую базу для диагностики нового типа коронавируса, выявленного в Китае. Об этом сообщили 21 января в пресс-службе ведомства.

«Лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора по всей России обладают необходимым оборудованием и специалистами для использования разработанных средств диагностики», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, российские власти 21 января приняли решение об усилении санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через российско-китайскую границу. В Роспотребнадзоре сообщили о разработке двух независимых средств для лабораторной диагностики нового коронавируса.

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