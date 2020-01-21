Вашингтон, , 19:16 — REGNUM Популярная инди-игра Faster Than Light (FTL) получила «ачивки» (achievements — достижения, полученные в ходе игрового процесса) в Steam. Об этом сообщил 21 няваря журнал PC Gamer.

Автор статьи саркастически отмечает, что для введения подобной функции сервису и разработчикам понадобилось «всего семь лет». Поклонники этой необычной игры получат возможность отметиться в 51 достижении, весь их список уже опубликован на странице проекта. По мнению издания, это может стать хорошим поводом для того, чтобы в игру вернулись многие её поклонники.

Напомним, FTL представляет собой смесь стратегии, тактики, космического симулятора и игр в жанре «рогалик» (roguelike — игра, в которой реализована процедурная генерация уровней). Независимая студия Subset Games выпустила её 14 сентября 2012 года.

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