Вашингтон, , 19:05 — REGNUM Некоторые пользователи Steam сполучили сообщение о том, что коллекция игр Half-Life будет бесплатной в сервисе до того момента, как выйдет VR игры Half-Life: Alyx. Об этом 21 января сообщил журнал PC Gamer.

Врочем, отмечается, что сейчас ссылка, содержащаяся в этом сообщении, ведет на страницу с ошибкой, а компания Valve не делала никаких объявлений по этому поводу. Издание предположило, что может иметь место фальстарт и позже разработчики выпустят какой-то новый комплект игр Half-Life.

Ожидается, что релиз Half-Life: Alyx состоится в марте 2020 года. В этой игре для виртуальной реальности геймерам будет предложено управлять действиями Аликс Вэнс — напарницы Гордона Фримена.

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