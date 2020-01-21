Москва, , 19:04 — REGNUM В РФ в сельской местности добиться врача стало невозможно, считает депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия»). Об этом он заявил 21 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Добиться врача в сельской местности невозможно, потому что сократились все эти пункты. А нам в ответ на это говорят, что у нас с раком лучше борются. Послушайте, это не тот вопрос и не тот ответ, — сказал Затулин. — Мы задаём один вопрос, а нам дают другой ответ. Представления Министерства здравоохранения напоминают мне Марию-Антуанетту, которая удивилась тому, что голодные, у которых нет хлеба, не едят булочки. Нам говорят — вы знаете, если будет кто-то заболевший, то вертолётом его перевезём в стационар. Но лечебная помощь должна быть доступной».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации РБК, место главы Минздрава Вероники Скворцовой могут занять либо руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко, либо глава ФМБА Владимир Уйба.

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