Ревда, Свердловская область, , 20:24 — REGNUM Опрос о дальнейшей судьбе памятника Ленину в Ревде (Свердловская область) перенесли на неделю. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил секретарь свердловского обкома КПРФ Роман Ступников.

На встрече с мэром муниципатилета Ириной Тейшевой была назначена новая дата голосования — 1 февраля 2020 года. Ранее опрос намечали на 25 января.

Также были установлены варианты вопросов, которые предложат горожанам. Ревдинцы выберут два варианты благоустройства площади Победы: «С памятником Ленину и фонтаном» или «С фонтаном» — во втором случае памятник демонируют и перенесут в сквер.

Градоначальница признала, что площадь Победы можно благоустроить, оставив памятник нетронутым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловские власти уже проводили опрос жителей. 60% ревдинцев высказались за сохранение памятника.

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