Санкт-Петербург, 21 января 2020, 18:51 — REGNUM Подготовка стратегической сессии для вузов МВД России «Точки развития 2.0» началась еще в 2019 году, и больше месяца участники из Санкт-Петербурга, Барнаула, Красноярска и Екатеринбурга в интерактивных формах выстраивали новые принципы работы с молодежью и организации обучения в образовательных организациях.
Проект Стратегической сессии сотрудника Санкт-Петербургского университета МВД России Регины Быковой победил во Всероссийском конкурсе молодежных проектов на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов» в июле 2019 года. Поддержал идею и стал наставником проекта начальник университета Александр Травников.
Координаторами и тренерами сессии являлись ведущие специалисты и представители органов внутренних дел, Минобрнауки России, эксперты Государственной Думы. Поддержку в организации и проведении мастер-классов оказали Росмолодежь, Агентство стратегических инициатив. Модераторами и консультантами при разработке образовательных проектов выступили представители образовательных организаций Казани, Ленинградской области, Москвы, Санкт-Петербурга, а также члены Клуба мышления Санкт-Петербурга.
В адрес участников Стратегической сессии поступил приветственный адрес от Общественного совета при МВД России.
Проект является уникальным в системе образования МВД России, обладает большим педагогическим потенциалом. Образовательный формат Стратсессии — платформа для эффективного диалога, выявления, анализа, решения проблем методом проектов, лифт для образовательных инициатив. Методика её проведения позволяет определить направления развития, сформировать команды для реализации проектов.
Более 300 научно-педагогических работников и сотрудниковСанкт-Петербургского университета МВД России приняли участие в Стратсессии, которым были представлены лучшие из разработанных проектов, рекомендованные к внедрению в образовательный процесс университета.
На заключительном этапе сессии, с которого начался новый рабочий год, был организован телемост с Департаментом государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России. Начальник отдела стратегического развития высшего образования Елена Шкабура рассказала участникам о возможностях Федеральных государственных образовательных стандартов 3++.
Итоги реализации проекта подведены в рамках расширенного заседания Ученого совета Санкт-Петербургского университета МВД России.