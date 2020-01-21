Вашингтон, , 18:47 — REGNUM В сеть выложили полный тизер-трейлер предстоящей экшен-RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера) нового поколения Godfall. Ролик был опубликован 21 января на YouTube-канале THE PlayStation Brah.

Владелец канала отметил, что в тизере показан геймплей, записанный не при игре на новой консоли PlayStation 5. Длительность видео составляет немногим более минуты.

Напомним, Godfall позиционируется как игра, которая одной из первый выйдет на консоли нового поколения PlayStation 5. Ожидается, что её релиз состоится в конце 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В сети появились фрагменты геймплея Godfall, одной из первых игр для PS5