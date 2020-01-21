Екатеринбург, , 18:28 — REGNUM Возглавлявший более 30 лет факультет журналистики Уральского госуниверситета Борис Лозовский стал почётным гражданином Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о присвоении Лозовскому этого звания. Оно присуждено за выдающиеся достижения в плане социально-культурного развития региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Лозовский работает на журфаке с 1975 года. А более 30 лет он возглавлял факультет. В декабре легендарный декан покинул свой пост. Сейчас идут поиски нового руководителя подразделения.