Ульяновск, , 18:21 — REGNUM В Ульяновской области усилят систему мониторинга атмосферного воздуха. Планируется закупка как стационарных, так и мобильных «атмосферных» постов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В настоящее время в регионе установлено десять постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха: по два — в Ульяновске и Димитровграде, также посты работают в Инзе, Сенгилее, Новоульяновске, Новоспасском, Красном Гуляее, Сурском. При мониторинге учитываются присутствие восемь загрязняющих веществ: диоксид и оксид азота, оксид углерода, диоксид серы, фенол, формальдегид, тяжелые металлы, бензапирен, углеводороды, взвешенные вещества.

В 2020 году запланирована установка ещё трёх стационарных постов, в том числе двух — в Ульяновске. Ещё один будет установлен в посёлке Мирный Чердаклинского района. Также министерство природы прорабатывает вопрос о приобретении мобильной лаборатории для мониторинга атмосферного воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее проблемной является ситуация в Заволжском районе Ульяновска. Здесь регулярно проводятся рейды. К примеру, 14 декабря 2019 года было обнаружено семь нарушений в сфере охраны воздуха, 8 января 2020 года зарегистрировано превышение ПДК формальдегида.

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