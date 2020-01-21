Владимир, , 18:20 — REGNUM Бывший генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорь Конышев назвал назначенное ему судом наказание «достаточно суровым» и заявил, что раскаивается в содеянном. Как уже сообщило ИА REGNUM, 21 января его признали виновным в хищении бюджетных средств, выделенных на создание нового сайта и логотипа ВСМЗ.

«Я раскаиваюсь. Я уже наказан и это достаточно суровое наказание для меня… Я не планирую заниматься управлением государственным имуществом, управлением государственными учреждениями. Для меня это уже неприемлемо, как для человека порядочного. Понимаю, что я ошибся, оступился на этом этапе», — цитирует слова Конышева портал « ПроВладимир ».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Конышева признали виновным по двум статьям — «Присвоение, растрата, то есть хищение вверенного имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере» и «Растрата вверенного имущества, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» ‑ и назначили пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года.

Условные сроки получили его сообщники — экс-заместитель Александр Трушинский и директор двух компаний-подрядчиков Сергей Картинцев.

Причинённый бюджету ущерб подсудимые уже возместили. По данным местных СМИ, большую часть суммы выплатил Конышев.

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