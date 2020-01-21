Санкт-Петербург, , 18:24 — REGNUM В Санкт-Петербурге заключен под стражу сторонник международной террористической структуры «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Исфандиёр Акрамов, который сумел завербовать двух граждан Таджикистана для участия в войне против законных властей Сирии.

Соответствующее решение вынес 21 января Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга, сообщили в Объединенной пресс-службе судов города. Акрамову было предъявлено обвинение в участии в незаконном вооруженном формировании в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. За это по статье 208 УК РФ ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, Акрамов являлся последователем радикальных исламистских течений, пропагандируя идеи «мирового джихада», «священной войны» против «неверных», одобряя и поощряя деятельность незаконного вооруженного формирования «ИГИЛ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как установлено, используя интернет, а также в ходе личных встреч в Петербурге в течении 2015 года, посредством уговоров, разговоров, убеждений и других форм психологического воздействия, обвиняемый склонил двух граждан Таджикистана к поездке в Сирию с целью участия в боевых действиях на стороне террористов.

Акрамов заключен под стражу по 19 марта 2020 года.

Напомним, в конце 2019 года сотрудниками ФСБ России в Петербурге были задержаны двое молодых людей, граждан РФ, которые действовали в интересах «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и готовились совершить теракты.

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