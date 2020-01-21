Пхеньян, , 18:09 — REGNUM Власти Северной Кореи приняли решение о временном закрытии границы для иностранных туристов в связи с распространением нового типа коронавируса в Китае, передаёт 21 января агентство Reuters.

Ранее сегодня власти Южной Кореи повысили уровень биологической опасности в стране после выявления в международном аэропорту Инчхона пассажирки с пневмонией, следовавшей транзитом из Китая в Японию.

В Китае официально подтверждено уже около 300 случаев заражения новым коронавирусом, шесть из них завершились летальным исходом.

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