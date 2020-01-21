Магнитогорск, Челябинская область, , 18:07 — REGNUM В Магнитогорске началась доследственная проверка по факту смерти 21-летнего горожанина в больнице после удаления аппендикса. Об этом сообщает челябинское управление СКР.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства, предшествовавшие трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина умер 14 января. А накануне, 13 января, он почувствовал себя плохо. Рано утром 14-го его увезли в больницу в машине скорой помощи.

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