Санкт-Петербург, , 18:10 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу просит жителей города быть внимательными и осторожными при посещении других стран, и при первых симптомах заболевания, вызванных новым коронавирусом, незамедлительно обращаться к врачу, а не заниматься самолечением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Ирина Чхинджерия.

Китайские туристы в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

В настоящий момент в Петербурге эпидемиологическая обстановка в отношении респираторных вирусных инфекций — благополучная. Заболеваемость находится на неэпидемическом уровне, однако из-за ситуации, которая сложилась в Китае, Управление Роспотребнадзора усилило мониторинг и приняло дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через госграницу. Основной такой пункт в городе на Неве расположен в аэропорту «Пулково», именно туда прилетают туристы из Китая и оттуда улетают российские путешественники в Китай.

«Отработан алгоритм взаимодействия с медицинским персоналом при подозрении новой коронавирусной инфекции. Управлением также осуществляется контроль готовности медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий», — пояснила собеседница агентства.

Чтобы предотвратить завоз в город новой опасной инфекции, управление Роспотребнадзора рекомендует туристам соблюдать в Китае и других странах ряд мер предосторожности.

Так, прежде чем отправляться в путешествие, туристу следует узнать об эпидемиологической ситуации в стране и, конкретно, в провинции прибытия. Не посещать рынки и места, где продаются животные и морепродукты, а также не употреблять в сыром виде пищу и пить только бутилированную воду. Помимо этого, туристам следует избегать зоопарки и мероприятий с участием животных.

«Также следует использовать защитные маски, мыть руки перед приемом пищи. В случае проявления первых признаков необходимо сразу обратиться за помощью к медикам, не заниматься самолечением», — подытожила собеседница агентства.

В случае, если признаки инфекции появились по возвращении домой, в Россию, необходимо при посещении врача сообщить ему о своей поездке.

«На сегодняшний день известно, что заболевание сопровождается высокой температурой, утомляемостью, кашлем с мокротой и появлением одышки. Симптомы очень похожи на любую другую вирусную инфекцию. Здесь главным определяющим фактором будет сбор эпиданамнеза», — подчеркнула Ирина Чхинджерия.

По данным на 21 января 2020 года, в мире зарегистрирован 291 подтвержденный случай заболевания коронавирусом, из которых 280 были выявлены в Китае в городе Ухань, два случая в Тайланде и по одному в Японии и в Республике Южная Корея. Четыре случая закончились летальным исходом. Также известно о 15 зараженных медицинских работниках, что означает, что вирус передается от человека к человеку.

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