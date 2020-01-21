Москва, , 17:58 — REGNUM Повседневные расходы средней российской семьи за период с 13 по 19 января сократились на 6,4% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого холдингом «Ромир».

"В среднем за неделю типичная семья потратила на повседневные товары 4119 рублей, что на 6,4% меньше, чем неделей ранее», — цитирует исследование RNS.

Отмечается также, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём повседневных расходов российских семей снизился на 1,4%.

Исследование проводилось в 220 городах с населением более 10 тысяч человек на основе данных потребления 40 тысяч граждан, 15 тысяч домохозяйств.