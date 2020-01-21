Москва, , 17:54 — REGNUM Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку и оказать возможную правовую помощь жительнице Волгограда, сообщили 21 января в пресс-службе СК. Поводом для внимания стало сообщение о том, что сироте выдали квартиру, в которой отсутствуют бытовой газ и горячая вода.

Жильё без коммунальных удобств молодая женщина получила как сирота. Девушка, одна воспитывающая маленького ребёнка, вынуждена отапливать квартиру электричеством и оплачивать огромные счета. Кроме того, из-за холода у женщины обострилось хроническое заболевание. По сообщению СМИ, чиновники перекладывают ответственность за создавшуюся ситуацию друг на друга, а проблемы молодой мамы так и не решаются.

Проверку в кратчайшие сроки поручено организовать руководству следственного управления по Волгоградской области.