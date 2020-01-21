Санкт-Петербург, , 17:54 — REGNUM В предстоящий понедельник, 27 января, в день празднования 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Санкт-Петербурге запланирована большая праздничная программа, основная часть которой затронет Дворцовую площадь. А вечером будет дан салют. Об этом сообщили 21 января в Комитете по культуре Северной столицы.

Реконструкция салюта в честь Дня снятия блокады Ленинграда Дарья Драй © ИА REGNUM

В этот день на главной площади города разместится выставка современной и исторической военной и гражданской техники, развернётся полевая кухня, а перед гостями мероприятия выступят творческие коллективы.

Неподалеку, во дворе Государственной академической капеллы, воссоздадут атмосферу жизни блокадного Ленинграда. На площади перед зданием можно будет увидеть технику военных лет, противотанковые заграждения, стенды с афишами, блокадными фотографиями, военными документами и письмами.

По традиции, в этот день в БКЗ «Октябрьский» состоится традиционный концерт «Ленинградская Победа». На сцене выступят Эдита Пьеха, Лев Лещенко, Илья Резник, Олег Погудин, Василий Герелло, Зара, Фарух Рузиматов. Кроме того, праздничные концерты состоятся и в Госпитале ветеранов войн, а также в Памятном зале Монумента героическим защитникам Ленинграда. Там же пройдет демонстрация коллекций и новых находок поисковых отрядов, работающих в местах боев Великой Отечественной войны.

В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда покажут спектакль «Рождены в Ленинграде» по пьесе Ольги Берггольц, а также представят книгу «Музей Ленинградской Победы». Праздничные программы пройдут в Мюзик-Холле и Театре эстрады.

С 23 по 27 января на сцене Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии пройдет серия общедоступных спектаклей-концертов. Этот театр — единственный работавший в осажденном городе. Артисты ежедневно давали спектакли и концерты, выпускали премьеры и выезжали на линию фронта с концертными программами.

А 28 января в Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича состоится проект «Желтые звезды». Он приурочен к Международному дню памяти жертв Холокоста, который, как и день снятия блокады Ленинграда, отмечается 27 января — в день освобождения Освенцима советскими войсками в 1945 году.

«В ознаменование Ленинградского Дня Победы на Ростральных колоннах зажгут факелы, вечером у стен Петропавловской крепости будет дан артиллерийский салют», — добавили в администрации Петербурга.

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