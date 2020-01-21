Москва, , 17:35 — REGNUM Российские медики намерены разработать вакцину против нового типа коронавируса, выявленного в Китае. Об этом сообщил 21 января заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.

По его словам, чтобы приступить к непосредственному созданию вакцины, российским специалистам необходима «соответствующая модель на животных», а также «сам живой вирус».

«Сейчас идёт работа по взаимодействию нашего института с китайскими товарищами с целью получения соответствующих биологических материалов», — цитирует заместителя министра ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, власти Китая официально подтвердили уже около 300 случаев заражения новым коронавирусом в разных частях страны, по меньшей мере шесть пациентов скончались.

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