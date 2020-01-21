Астрахань, , 17:23 — REGNUM В Астрахани 64 общеобразовательные школы закрыли на карантин до 27 января. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении образования.

С 21 по 27 января школьники будут учиться дистанционно. При этом все детские сады продолжают свою работу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее региональный Роспотребнадзор сообщил о превышении в Астрахани эпидемических порогов по ОРВИ и гриппу на 46,7%. За неделю с 13 по 19 января больше всего было зарегистрировано больных в возрасте от семи до 14 лет.

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