Москва, , 17:22 — REGNUM Госдума при обсуждении отклонила два законопроекта о соцгарантиях детям Великой отечественной войны, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

Инициативы были внесены депутатами от фракций «Справедливая Россия» и КПРФ. Они предусматривали введение новой социальной категории и устанавливали льготы.

Профильный комитет Госдумы по труду выступил против законопроектов, в частности, было указано на то, что инициатива «Справедливой России» «написана небрежно».

Ранее указывалось на то, что регионы и сейчас имеют возможности устанавливать льготы отдельным категориям граждан.

Также в ходе дискуссии обращалось внимание на отрицательный отзыв правительства. Однако во время обсуждения депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов подчеркнул, что отзыв дан правительством Дмитрия Медведева, а сейчас — правительство Михаила Мишустина. Он предостерег парламентариев от скоропалительных решений в год 75-летия Победы в Великой отечественной войне.

Однако ведущий заседание первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») напомнил, что парламентарии накануне могли в ходе заседания Совета Думы попросить перенести обсуждение инициатив.

Ранее депутаты Госдумы от КПРФ и «Справедливой России» обещали вносить законопроекты о поддержке «детей войны» до тех пор, пока законы не будут приняты.