Ступино, Московская область, 21 января 2020, 17:21 — REGNUM Камеры сняли преследование девятилетней девочки в подмосковном Ступино. Запись опубликовал телеканал РЕН ТВ.
На видео девочка с портфелем заходит в подъезд многоэтажного дома, следом за ней — незнакомец. Ребёнок замечает угрозу, и, скрывшись в подъездных закоулках, выходит снова на улицу. Мужчина некоторое время стоит возле лифтов, оглядывается и тоже возвращается. У входа он встречается с девочкой, идущей уже с сопровождающим.
Журналисты выяснили, что мужчина шёл за девочкой от школы. На кадрах записи соседи узнали пациента психоневрологического диспансера. Полиция приняла заявление родителей, но возбуждать дело не планирует, поскольку преступления совершено не было.